«Колхоз и позорище»: В Красноярске разразился скандал из-за ремонта общественного туалета

В Красноярске в экопарке «Гремячая грива» провели ремонт, после которого открыли обновленный общественный туалет. Местные жители возмущены тем, каким теперь стал туалет. Агентство по туризму Красноярскому края объяснило преимущества туалетов чаши Генуя, сообщает prmira.ru .

Ремонтные работы еще не завершили, а общественный туалет уже открыли. Выяснилось, что в нем нет никаких ограждений. Установлено два унитаза и писсуар, но никаких ограждений нет. Это возмутило многих местных жителей, которые оставили негативные комментарии. В Туристском информационном центре объяснили «ПМ», что к 17 ноября ограждения будут установлены. Пока посетители парка могут пользоваться одиночной закрытой кабинкой, предназначенной для маломобильных людей.

Но есть еще одна проблема. Установлены не просто унитазы, а дырки в полу, которые научно называются чаши Генуя.

«Подписчики назвали их «позорищем», «колхозом» и «дырками в полу», а также обратили внимание, что на такую же конструкцию в камере СИЗО жаловались защитники арестованного депутата Александра Глискова», - пишет издание «Проспект Мира»

В агентстве по туризму Красноярского края рассказали «ПМ» о пользе для организма человека такой конструкции. Положение сидя не считается физиологическим для опорожнения организма. Кроме того, для общественных мест чаши Генуя считаются самыми гигиеничными.