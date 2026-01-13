Колядовщики в масках и гадания на суженого: мистикой и весельем была наполнена кубанская ночь перед Старым Новым годом

Одним из центральных был ритуал гадания. Молодые люди собирались в компании, зажигали свечи и пытались узнать свою судьбу в любви. Девушки использовали разные методы: бросали через плечо башмачок или катили по столу яйцо, веря, что если оно остановится у ложки — скоро быть свадьбе.

Не менее яркой частью празднеств были колядования. С наступлением вечера молодежь наряжалась в костюмы животных и сказочных существ, разрисовывала лица и, надев маски, ходила от двора ко двору. Проводились и так называемые щедровки — визиты в дома зажиточных семей. Там участники разыгрывали юмористические сценки с переодеваниями, читали стихи, загадывали загадки и устраивали целые представления, получая за это денежное вознаграждение или лакомства.

Помимо обрядовой части, важное место занимали массовые народные забавы. Во дворах устанавливали качели, строили ледяные горки и организовывали кулачные бои. В бесснежные зимы иногда устраивали конные скачки, проявляя заботу о безопасности лошадей. Особой популярностью пользовались соревнования по перетягиванию каната, прыжки через костер и танцы.

Старый Новый год традиционно отмечается в ночь с 13 на 14 января. Подробнее об истории праздника — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».