Старый Новый год 2026: когда и как отмечается в России

Старый Новый год традиционно отмечается в ночь с 13 на 14 января. Праздник является Новым годом по юлианскому календарю, который ранее использовался на Руси. Переход на григорианский календарь в 1918 году сместил дату празднования, но народ не захотел расставаться со старыми традициями. Подробнее о них — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История

До принятия христианства славяне отмечали Новый год в день весеннего равноденствия, связывая его с началом нового сельскохозяйственного цикла. Позже, с принятием христианства, Новый год был перенесен на 1 сентября, а затем указом Петра I на 1 января по юлианскому календарю.

После революции 1917 года и перехода на григорианский календарь возникла своего рода временная аномалия — два Новых года, один по новому стилю, другой — по старому.

Несмотря на то, что Старый Новый год не является официальным праздником, он по-прежнему любим многими. Этот день дает возможность еще раз встретиться с близкими, вспомнить прошлый год и загадать желания.

Фото: [ istockphoto.com/petrenkod ]

Обычаи, ритуалы и приметы

Считается, что в этот вечер стирается грань между прошлым и будущим, даруя возможность заглянуть в грядущее и закончить начатое. Одним из самых распространенных обычаев является засевание. Утром 14 января дети и молодые люди обходили дома, рассыпая зерно (чаще всего пшеницу или рожь) и произносили при этом особые заклички, желая хозяевам богатого урожая, здоровья и благополучия. Считается, что чем больше зерна будет рассыпано, тем более щедрым будет год.

Гадания — еще одна неотъемлемая часть празднования Старого Нового года. Девушки гадают на суженых, используя самые разные предметы: зеркала, свечи, кольца. Часто гадают на варениках, добавляя в них различные начинки-сюрпризы, каждая из которых имеет свое значение.

Приметы в этот день также имеют особое значение. Считается, что погода 14 января предсказывает погоду на весь год. Если день ясный и морозный, то год будет урожайным. Также важно, кто первым войдет в дом в этот день. Лучше, если это будет мужчина, — это сулит удачу и достаток.

