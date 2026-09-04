Не платите дважды: какие работы в подъезде и квартире УК в Подмосковье обязана делать бесплатно

Многие жители многоквартирных домов даже не догадываются, что часть ремонтных работ, которые они привыкли оплачивать из своего кармана, на самом деле уже включена в ежемесячную квитанцию. Строчка «содержание и ремонт жилья» — это не просто абстрактная цифра, а конкретные обязательства управляющей компании перед собственниками. Заместитель руководителя подмосковной УК Роман Балагуров рассказал REGIONS, какие работы жильцы могут требовать бесплатно и за что уже заплатили.

Что УК обязана делать за счет содержания жилья: полный список

В 2026 году управляющая компания обязана выполнять следующие работы без дополнительной оплаты со стороны жильцов. Все они уже заложены в тариф.

1. Ремонт и поддержание подъезда

УК обязана следить за состоянием мест общего пользования. В перечень входит:

покраска стен и потолков в местах, где облупилась краска;

побелка и штукатурка при необходимости;

ремонт полов и замена плинтусов;

ремонт перил, поручней и лестничных маршей;

замена разбитых стекол в окнах подъезда;

ремонт входных дверей и тамбуров;

замена сломанных почтовых ящиков.

2. Освещение в подъездах и на лестничных клетках

Замена перегоревших лампочек, ремонт светильников и поддержание работоспособности системы освещения — прямая обязанность УК. Платить за это дополнительно не нужно.

3. Замки, домофоны и доводчики

Если перестал работать домофон, сломался замок на входной двери или вышел из строя доводчик, УК обязана устранить неисправность. Это общее имущество, за содержание которого жильцы уже платят.

4. Трубы, стояки и инженерные системы

УК отвечает за ремонт и обслуживание систем, которые относятся к общедомовому имуществу:

стояки холодного и горячего водоснабжения до первого запорного вентиля;

стояки отопления и радиаторы в местах общего пользования;

газопровод до запорного крана на вводе в квартиру;

системы вентиляции и дымоудаления;

мусоропроводы (при наличии).

Любая авария на этих участках — ответственность УК. Устранять ее обязаны оперативно и за счет средств, которые уже собраны с жильцов.

5. Крыша и кровля

Если крыша протекает, УК должна провести ремонт. Это касается как текущего устранения протечек, так и капитального ремонта кровли. Дополнительные сборы с жильцов на эти работы запрещены.

6. Придомовая территория

УК обязана ухаживать за двором и поддерживать его в надлежащем состоянии:

подметать и убирать мусор;

следить за состоянием асфальта и устранять ямы;

ремонтировать лавочки, урны и малые архитектурные формы;

обеспечивать исправность детских и спортивных площадок;

убирать снег и наледь зимой;

косить траву в летний период.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Что УК не обязана делать бесплатно

Важно понимать: не все, что находится в квартире, относится к общему имуществу. За ремонт следующих элементов отвечает собственник:

краны, смесители, ванны, унитазы и раковины;

трубы и разводка после первого запорного вентиля на стояке;

радиаторы отопления внутри квартиры (если они не являются частью стояка);

индивидуальные счетчики воды, газа и электроэнергии;

внутриквартирная электропроводка, розетки и выключатели;

электроплиты, газовые плиты и другая бытовая техника.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина ]

Как действовать, если УК отказывается

Если УК уклоняется от выполнения своих обязанностей, жильцы имеют право:

подать письменную заявку с требованием устранить проблему;

зафиксировать отказ или бездействие в письменном виде;

обратиться в Государственную жилищную инспекцию с жалобой;

потребовать перерасчета платы за содержание жилья за период, когда услуги не оказывались.

Балагуров напоминает: многие жильцы не знают своих прав и предпочитают оплачивать ремонт самостоятельно, хотя средства на это уже собраны. Важно помнить, что за содержание общего имущества жильцы платят ежемесячно, и УК обязана отрабатывать эти деньги.

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