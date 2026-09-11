Мособлдума: Свыше 150 предприятий в сфере переработки вторсырья запустили в Подмосковье

Развитие экономики замкнутого цикла обсудили в Подмосковье в рамках круглого стола в Московской областной думе. По словам председателя Комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимира Шапкина, в регионе работает свыше 150 предприятий в сфере переработки вторсырья. В планах — расширение отрасли.

«Мы заслушали представителей от каждого кластера с общими выводами: на каком этапе мы сегодня находимся в отрасли, какие проблемы, какие просьбы к органам власти. Возьмем это как дорожную карту по дальнейшей работе в этом направлении», — отметил он.

Депутат Госдумы Ирина Роднина сообщила, что Подмосковье в этом направлении входит в число лидеров в России. При этом отрасль получила поддержку на федеральном уровне.

Заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Антон Попов рассказал, что через область проходит около 7,5 млн тонн отходов. Для сбора мусора используется 82 тыс. контейнерных площадок. На территории Подмосковья работают 6 регоператоров, которые используют около 1,5 тыс. мусоровозов.

В 2023 году были определены 6 тыс. контейнерных площадок для модернизации. В 2024–2026 годах программа обновления охватила 3,2 тыс. площадок. В 2027–2028 годах планируется модернизировать еще 2,8 тыс. таких объектов. Кроме того, в текущем году в регионе установят 476 контейнеров из вторсырья.

Для контроля за состоянием площадок в области используют мобильные камеры, оснащенные ИИ. В этом году планируется установить 976 камер, в том числе 179 с ИИ. Уже установлено 815, 64 с ИИ.

Также устанавливают дополнительные баки в местах обращения жителей и образования навалов мусора. В 2026 году установят свыше 4 тыс. них уже установлено 88%. Помимо этого. В области насчитывается 84 фандомата для пластика и алюминия. С их помощью на переработку направили более 1,5 тыс. тонн вторсырья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о цифровизации контрольно-надзорной деятельности в регионе.