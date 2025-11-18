Коляски, кроватки, пеленальные столики бесплатно на прокат: в российском регионе ввели дополнительные меры поддержки

Губернатор Кузбасса Илья Середюк в своем телеграм-канале проинформировал о дополнительных мерах поддержки для семей с детьми, которыми в регионе вправе воспользоваться студенческие и молодые семьи, а также одинокие мамы, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Губернатор рассказал, что граждане смогут бесплатно взять на прокат предметы, которые помогают молодым мамам: коляски, пеленальные столы и кроватки. Илья Середюк уверен, что нововведения помогут семьям сэкономить и направить деньги из семейного бюджета на более важные вещи. Ежегодно пунктами проката предметов первой необходимости смогут воспользоваться более 1500 семей.

«Знаю, что с появлением малыша на плечи родителей ложится много затрат», — указано в сообщении.

Глава региона отметил, что первые коляски и кроватки можно забрать уже в декабре. Илья Середюк рассказал, что в регионе уделяют внимание семьям с детьми: мамы, обучающиеся на очной форме, получают компенсацию в размере 100 тыс. руб. Кроме того, в женских консультациях появятся специальные службы, помогающие будущим родителям. Доступным также станет бесплатное прохождение подготовительного этапа ЭКО. Взять на прокат необходимые предметы можно в специализированных пунктах.

