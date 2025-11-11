Единую базу данных ветеранов СВО для оказания всех мер поддержки создают в российском регионе

Губернатор Кузбасса Илья Середюк на заседании комиссии по координации оказания необходимой социальной поддержки и помощи участникам специальной военной операции проинформировал, что в регионе работают над созданием единой базы данных ветеранов СВО, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Губернатор пояснил, что создание единой базы позволит оптимизировать рабочий процесс. В регионе работают над тем, чтобы все ветераны СВО своевременно получали поддержку любого формата.

«Мы работаем над наполнением единой базы данных ветеранов, чтобы все они были охвачены мерами поддержки и своевременно получали всю положенную помощь», — подчеркнул Илья Середюк.

По словам губернатора, в регионе уделяют приоритетное внимание возможности ветеранов СВО заниматься спортом. С 2026 года в Кузбассе начнет функционировать демонстрационно-просветительский центр по адаптивному спорту. Первые участники «Реабилитация через спорт» прошли курс обучения катанию на горных лыжах. Работа в данном направлении продолжается. Обучение проводят квалифицированные тренеры.

Губернатор отметил, что не менее важно — помочь ветеранам СВО в трудоустройстве. Илья Середюк поручил главам муниципалитетов проработать данный вопрос. В регионе намерены создать такую атмосферу, чтобы каждый участник спецоперации, который вернулся домой, мог реализовываться и адаптироваться в мирной жизни.

