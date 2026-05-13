Колокола заняли свое место: в микрорайоне Балашихи завершился важный этап строительства храма

В микрорайоне Железнодорожный завершился важный этап строительства храмового комплекса. На строящуюся колокольню церкви святых равноапостольных Кирилла и Мефодия подняли полный ансамбль колоколов. До этого момента в течение полугода 12 колоколов находились на временной звоннице у часовни, ожидая своего часа. О том, как создавался уникальный звуковой облик будущего собора и какая «чудесная» находка спустя десятилетия вернулась в родные стены, рассказывает корреспондент REGIONS.

Как сообщается, весь набор из двенадцати колоколов был отлит мастерами Даниловского колокольного центра по индивидуальному проекту. По словам руководителя центра иеродиакона Романа, этот ансамбль выполнен в традициях русского колокольного литья XVII столетия. Отличительная особенность набора — особый минорный звукоряд, который придает звону неповторимую, чуть грустную и глубокую тональность. Самый большой колокол в ансамбле, который на языке звонарей называется «благовестом» (он подает сигнал к началу богослужения), весит внушительные 1850 килограммов — почти две тонны.

Колокол из пожарной будки

Самая удивительная и почти детективная история, как выясняется, связана с одним из малых зазвонных колоколов. Иеродиакон Роман случайно обнаружил его еще в 2003 году, и тоже в микрорайоне Железнодорожный, однако при весьма странных обстоятельствах — в одном из местных садовых питомников, где колокол использовался в качестве звукового устройства в пожарной будке.

«Тогда тут находился садовый питомник. Будочку на въезде украшал заляпанный красной краской „пожарный“ колокольчик с оковалком железа вместо языка. Мне сразу стало ясно, что здесь погибает церковный колокол начала ХХ века», — вспоминает священнослужитель.

Однако у такого обмена нашлись серьезные противники. Местные жители и сотрудники питомника считали найденный колокол последней реликвией, которая сохранилась от старой, разрушенной в советские годы церкви. Они не хотели расставаться с артефактом. Но иеродиакону, по его словам, все же удалось убедить оппонентов в том, что настоящим местом для колокола является храм, а не подсобное помещение в садоводческом хозяйстве.

Возвращение спустя десятилетия

Долгие годы после той находки колокол, происходивший из Железнодорожного, звучал в стенах Даниловского монастыря в Москве. Сначала его разместили на основном звонарном ярусе, а затем перенесли на учебную площадку, где осваивали искусство звона начинающие мастера. И вот, спустя годы, было принято решение передать эту реликвию в комплект для вновь строящегося храма Кирилла и Мефодия. Так исторический колокол, проделав долгий путь, вернулся на свое прежнее место — в родной микрорайон Железнодорожный.

Как создавался храм

Создание прихода, как говорится в материале, берет начало в 2014 году. Именно тогда на этом месте появилась небольшая деревянная церковь. Сейчас же на той же территории вовсю возводятся уже каменный храм, отличающийся внушительными размерами, и его звонница. Подъем и монтаж полного набора колоколов, по оценкам специалистов, стал одним из ключевых моментов, приближающих здание к его окончательному архитектурному облику.

Когда все строительные этапы останутся позади, новый собор, как сообщается, будет рассчитан на единовременное присутствие до 500 человек, желающих помолиться. В настоящее время колокола уже водружены на предназначенные для них места на колокольне. Ожидается, что в самое ближайшее время их перезвон разольется по округе, оповещая верующих о предстоящих службах и служа продолжением вековых православных традиций.

