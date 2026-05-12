Голос храма вернулся: в Черкизово освятили новые колокола

В поселке Черкизово 12 мая произошло важное событие для местной общины: Сергиево‑Посадский и Дмитровский епископ Кирилл освятил новые колокола Покровского храма. В этот день в храме прошла Божественная Литургия.

На церемонии присутствовали глава муниципалитета Максим Красноцветов с заместителями, благочинный Пушкинского церковного округа иерей Василий Ковальчук и настоятель храма священник Михаил Штец.

История храма непроста: в середине 1930‑х годов его пытались закрыть, а колокола сбросили, разрезали и в итоге переплавили — тогда же ввели запрет на колокольный звон. Церковь удалось сохранить благодаря жителям поселка.

Новые колокола появились благодаря помощи прихожан и меценатов — имена крупнейших жертвователей выгравированы на металле. Самый массивный из них весит 2,5 тонны, а его язык — больше центнера.

Как отметил настоятель Покровского храма священник Михаил Штец, до 1990‑х годов колокольный звон здесь не звучал. Позже удалось собрать несколько колоколов, в том числе один с пулевыми отверстиями — он был привезен из храма, оказавшегося в зоне боевых действий во время Великой Отечественной войны. По словам священника, новые колокола должны возвестить о победе и окончании специальной военной операции.