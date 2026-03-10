«Коммунальное рыцарство» в действии: в Балашихе водитель трактора сделал подарок девушке на 8 Марта

На улице Новой в Балашихе произошла необычная предпраздничная история. Местная жительница получила в подарок к 8 Марта персонально расчищенное парковочное место. Об этом проинформировал телеграм-канал «В Балашихе|Все новости», сообщил REGIONS.

Девушка рассказала, что в тот день долго не могла припарковаться из-за снежных завалов. Увидев ее затруднения, водитель трактора, работавший неподалеку, решил помочь. Он оперативно расчистил участок специально для ее автомобиля.

«Город не без добрых людей! На улице Новой никак не могла поставить машину, как вдруг мужчина на тракторе расчистил место специально для меня. Спасибо вам большое, надеюсь, вы себя узнаете!» — написала автор поста в соцсетях, приложив фото спецтехники.

Это уже не первый случай, когда коммунальщики в округе проявляют внимание к водителям. Ранее REGIONS писал о трактористе, который вызволил легковушку, застрявшую в узком проезде.

В администрации округа напомнили, что жители могут сообщать о проблемных участках на дорогах и во дворах — это поможет оперативнее распределять технику и силы.

Сейчас снегоуборочные машины работают на основных магистралях и внутриквартальных проездах. Особое внимание — подъездам к школам, больницам, остановкам и пешеходным переходам. В преддверии половодья важно обеспечить беспрепятственный проезд транспорта и безопасность людей.

Ранее сообщалось, что житель Новой Москвы во время чистки снега нашел на крыше дома неразорвавшийся снаряд.