«Это стресс — быть онлайн с пеленок». лишь 38% поколения Z рады жить в свое время

Восприятие интернета молодыми людьми оказалось куда более неоднозначным, чем это принято считать. Согласно исследованию, проведенному NBC News среди американцев 18–29 лет, большинство представителей поколения Z предпочли бы появиться на свет в 1980-х или 1990-х годах, чтобы их детство не прошло в окружении социальных сетей.

Один из участников опроса, 28-летний строитель из Миссури, отметил, что при современном уровне развития всемирной сети дети буквально с пеленок погружены в потоки информации, зачастую совершенно бесполезной. Его поддержал 20-летний студент из Колорадо: по его словам, наиболее удачным в этом смысле были 1990-е.

«Люди тогда больше общались в реальности, но технологии уже развивались и делали жизнь комфортной», — заметил он.

Только 38% опрошенных молодых людей заявили, что их устраивает жизнь в нынешнюю эпоху. Почти половина (47% от общего числа респондентов) признались: будь у них возможность, они родились бы раньше. Лишь 10% зумеров хотели бы вырасти в будущем (в пределах следующих 50 лет), и всего 5% готовы заглянуть еще дальше — ближе к началу XXII века.

Свой пессимизм участники опроса связали с экономической ситуацией. Абсолютное большинство (62%) уверены, что в дальнейшем дела пойдут только хуже. Четверть респондентов смотрит в будущее с оптимизмом, а 13% полагают, что серьезных перемен не произойдет.

