Житель Новой Москвы во время чистки снега нашел на крыше дома неразорвавшийся снаряд

В понедельник, 23 февраля, житель Новой Москвы обнаружил на крыше своего дома неразорвавшийся снаряд, сообщил MK.RU.

По информации издания, мужчина проводил очистку кровли от снега и случайно наткнулся на опасную находку в деревне Голохвастово, расположенной в Троицком административном округе. Сигнал о чрезвычайном происшествии поступил в экстренные службы в 12:09.

Как отмечается, накануне регион подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. Вероятно, боеприпас мог быть связан с этими событиями. На место оперативно прибыли все необходимые службы для ликвидации угрозы.

По информации Минобороны РФ, в воскресенье, 22 февраля, над территорией Московского региона дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены шесть БПЛА. В телеграм-канале ведомства уточнили, что четыре дрона противника направлялись в сторону столицы.

Ранее сообщалось, что в ночь на 23 февраля над 12 российскими регионами сбили 152 БПЛА.