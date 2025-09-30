Компенсация за недоступный интернет: эксперт предрек рост стоимости тарифов для абонентов

В нижней палате российского парламента активно обсуждается инициатива, направленная на защиту прав потребителей телекоммуникационных услуг. Эксперты указали на положительные и негативные стороны инициативы, сообщил rosbalt.ru.

По информации издания, депутаты предлагают возвращать абонентам деньги в случае отсутствия связи или сбоев в ее работе. Директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков уверен, что соответствующее решение необходимо было принять давно. Эксперт считает, что важно оптимизировать процесс. Абоненты должны автоматически получать компенсацию, предварительно не отправляя заявку. По данным Кускова, у операторов есть техническая возможность фиксировать любые сбои. Инициатива депутатов мотивирует компании вкладывать деньги в модернизацию сетей.

Аналитик в сфере телекоммуникаций Кирилл Семенов высказал мнение, что сначала необходимо дать четкое толкование таким понятиям, как «перебои» и «качество». Важно установить, кто будет ответственен за выявления сбоев. В случае непрозрачного механизма компании столкнутся с дополнительными судебными исками.

«Кроме того, чрезмерно жесткие требования могут обернуться для операторов серьезными финансовыми потерями, что в конечном итоге может сказаться на стоимости тарифов для всех абонентов. Необходим сбалансированный подход, учитывающий интересы всех сторон», — подчеркнул Семенов.

Ранее сообщалось, что экстрасенс предсказал паралич человечества из-за масштабного отключения интернета.