«Бумер. Начало»: Петр Буслов решил снять приквел культового фильма

50-летний режиссер Петр Буслов подтвердил, что работает над новой частью культового фильма «Бумер». Об этом он сообщил в интервью «Ведомостям». Новая часть культового фильма получила название «Бумер. Начало».

Комментируя продолжение кинокартины, Буслов попросил журналистов не вытягивать из него детали сюжета, чтобы сохранить интригу для зрителей.

«Знаете, кстати, что будет „Бумер. Начало“? Только Члиянцу (речь идет о сценаристе и продюсере Сергее Члиянце — прим. ред.) не говорите», — отметил Буслов.

Напомним, «Бумер» 2003 года стал дипломной работой Буслова и принес широкую известность актерам Андрею Мерзликину, Сергею Горобченко, Максиму Коновалову и Владимиру Вдовиченкову. Сюжет оригинальной ленты рассказывал о четырех друзьях из Москвы, которые после случайной стычки на дороге и перестрелки вынуждены бежать из города на черном BMW — «бумере».

Ранее кинокритик Роман Григорьев предположил, почему актер Михаил Ефремов ушел из кино.