Конечный пункт — Эфиопия: журавли из Талдомского округа пересекают Украину

Председатель Московского областного отделения Русского общества сохранения и изучения птиц имени М. Мензбира Ольга Гринченко рассказала, что в миграционном потоке находится и журавль по кличке Дубна, снабженный специальным кольцом с GPS-трекером. Именно этот пернатый путешественник на протяжении нескольких лет предоставляет орнитологам бесценные данные для мониторинга перемещений местной популяции.

«Журавль Дубна в этом году гнездился в районе села Константиново. За ним мы наблюдаем уже более трех лет, но в этом году впервые увидели его вместе с семьей — „супругой“ и двумя птенцами, которые к осени уже тоже стали большими, достигнув размеров родителей», — рассказала Гринченко.

Согласно данным, получаемым с навигационного оборудования, Дубна вместе со своей семьей и другими сородичами в настоящее время преодолевает территорию Украины. Далее пернатых путешественников ожидает сложный перелет через акваторию Черного моря, после чего они сделают остановку для отдыха в Турции и Израиле. Финальной точкой маршрута, с высокой долей вероятности, станет Эфиопия — постоянное место зимовки этой популяции.

«Малыши все время держатся родителей и не отходят никуда. В стае в полете они тоже всегда рядом — отец и мать смотрят за ними всю дорогу, ведь их дети впервые преодолевают такой долгий путь. Такая забота очень трогательна», — говорит Гринченко.

