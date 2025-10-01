«Живут они дружно»: лебеди-кликуны готовятся к миграции в подмосковном заказнике

Председатель Московского областного отделения русского общества сохранения и изучения птиц им. М. Мензбира Ольга Гринченко сообщила REGIONS, что в государственном природном заказнике «Журавлиная Родина» зафиксирована транзитная остановка лебедей-кликунов.

Специалист рассказала, что птицы благополучно устроились в заказнике вблизи местного болота. В подмосковных лесах еще много зелени, поэтому дефицита еды у них нет. Лебеди отдыхают, чтобы подготовиться к перелету на зимний период.

«У нас в заказнике уже с месяц живут пять лебедей, а теперь к ним присоединились еще девять собратьев с севера. Теперь их 14, и живут они дружно», — рассказывает Гринченко.

Эксперт отметила, что период отдыха в среднем длится от одной до трех недель. После лебеди улетают в том же составе, в котором прибыли, или же присоединяются к местным журавлям. Обычно птицы прекрасно контактируют друг с другом.

«Лететь им в одну сторону, и поэтому они спокойно принимают чужаков. Конкуренции между ними нет никакой», — говорит орнитолог.

По данным издания, местные жители активно обсуждали отлет партии журавлей. Около 50 птиц сделали «прощальный» круг над землей. Горожане признались, что пролет был трогательным. Эксперт пояснила, что круг над землей — это не способ попрощаться с людьми, а метод набора высоты.

«Хотя думаю, что свой „круг почета“ они все же делают, ведь им есть за что благодарить Талдомский край», — шутит Гринченко.

