«Конкурсы по вызову свиней»: эксперты уверены в победе Трампа на конференциях в Айове
Фото: [Pxhere.com]
Эксперты, опрошенные агентством «РИА Новости», уверены, что экс-президент США Дональд Трамп одержит победу в выборном сезоне конференций республиканцев в штате Айова.
Сезон конференций республиканцев стартует в рамках начала предвыборной кампании в понедельник, 15 января, в штате Айова. Мероприятие проходит всегда зрелищно.
«Включают в себя конкурсы по вызову свиней», — профессор международных отношений университета Питтсбурга Майкл Бреннер в беседе с РИА Новости рассказал, как проходят подобные мероприятия в США.
Участники конкурса должны издавать различные звуки, которые привлекают свиней. Победу одерживает тот человек, в чью сторону направится животное. Издатель журнала Trends Journal Джеральд Селенте оказался единственным экспертом, который считает, что конференции республиканцев — шоу. Оно не нацелено на определение лидера в предвыборной президентской гонке.
«Это все реалити-шоу. До выборов произойдет так много всего, что повлияет на чью-то победу», — считает издатель журнала Trends Journal Джеральд Селенте.
Остальные эксперты, которые дали комментарий РИА Новости, уверены, что Дональд Трамп станет одним из главных претендентов на победителя в выборах по итогам встречи 15 января.
«Я очень удивлюсь, если Трамп не выиграет Айову с большим отрывом», — рассказал РИА Новости бывший банкир, финансовый аналитик и обозреватель Мартин Хатчинсон.
Эксперт считает, что определяющим для республиканцев станет штат Нью-Гемпшир.
«Все демократы любят Никки Хейли. Если Трамп одержит победу в Нью-Гэмпшире, все кончено: в Южной Каролине, ее родном штате, он опережает по опросам», — рассказал пояснил Мартин Хатчинсон.
Конференции республиканцев также называют кокусами. В день старта мероприятий будут определены 40 делегатов, у которых появится возможность участвовать в национальном партийном съезде. Чтобы одержать победу, кандидату необходимо набрать 1235 тысяч делегатов.
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