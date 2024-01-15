«Конкурсы по вызову свиней»: эксперты уверены в победе Трампа на конференциях в Айове

Эксперты, опрошенные агентством «РИА Новости» , уверены, что экс-президент США Дональд Трамп одержит победу в выборном сезоне конференций республиканцев в штате Айова.

Сезон конференций республиканцев стартует в рамках начала предвыборной кампании в понедельник, 15 января, в штате Айова. Мероприятие проходит всегда зрелищно.

«Включают в себя конкурсы по вызову свиней», — профессор международных отношений университета Питтсбурга Майкл Бреннер в беседе с РИА Новости рассказал, как проходят подобные мероприятия в США.

Участники конкурса должны издавать различные звуки, которые привлекают свиней. Победу одерживает тот человек, в чью сторону направится животное. Издатель журнала Trends Journal Джеральд Селенте оказался единственным экспертом, который считает, что конференции республиканцев — шоу. Оно не нацелено на определение лидера в предвыборной президентской гонке.

«Это все реалити-шоу. До выборов произойдет так много всего, что повлияет на чью-то победу», — считает издатель журнала Trends Journal Джеральд Селенте.

Остальные эксперты, которые дали комментарий РИА Новости, уверены, что Дональд Трамп станет одним из главных претендентов на победителя в выборах по итогам встречи 15 января.

«Я очень удивлюсь, если Трамп не выиграет Айову с большим отрывом», — рассказал РИА Новости бывший банкир, финансовый аналитик и обозреватель Мартин Хатчинсон.

Эксперт считает, что определяющим для республиканцев станет штат Нью-Гемпшир.

«Все демократы любят Никки Хейли. Если Трамп одержит победу в Нью-Гэмпшире, все кончено: в Южной Каролине, ее родном штате, он опережает по опросам», — рассказал пояснил Мартин Хатчинсон.

Конференции республиканцев также называют кокусами. В день старта мероприятий будут определены 40 делегатов, у которых появится возможность участвовать в национальном партийном съезде. Чтобы одержать победу, кандидату необходимо набрать 1235 тысяч делегатов.

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