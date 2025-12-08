«Консервация снега» к Новому году: раскрыта тайна обнаруженного в Балашихе сугроба

В Балашихе местные жители обнаружили внушительный сугроб, который в нынешних погодных условиях можно считать настоящей редкостью. Фотографию находки опубликовал один из местных телеграм-каналов, вызвав оживленное обсуждение, сообщил REGIONS.

Пользователи с юмором предположили, что снег специально «законсервировали», чтобы устроить сюрприз горожанам к Новому году, и призвали не трогать этот стратегический запас.

По данным издания, у необычного сугроба нашлось более прозаичное объяснение. Он расположен возле ледового дворца «Арена Балашиха» имени Юрия Ляпкина и появляется там регулярно, вне зависимости от времени года.

Как пояснили REGIONS сотрудники спортивного комплекса, это не снег, а технический лед. В рамках обязательного обслуживания катка верхний слой льда периодически счищается специальной техникой для поддержания качества ледового покрытия. Эта процедура проводится как минимум раз в месяц, и именно ее результатом становится загадочный «снежный» вал у стен дворца.

«По ночам, когда арена не эксплуатируется, на арене поддерживается более высокая температура, чтобы немного растопить лед. Верхний слой льда становится рыхлым, и затем его убирает специальная техника», — пояснили специалисты.

Ранее сообщалось, что синоптик предупредил о серьезном похолодании до -15 в Подмосковье.