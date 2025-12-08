«Арктический воздух уже в пути»: синоптик предупредил о серьезном похолодании до -15 в Подмосковье
Тишковец предупредил о похолодании до -15 градусов и метелях в Подмосковье
Фото: [Снег в Подольске/Медиасток.рф]
Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о предстоящем серьезном похолодании в Москве и Московской области, передает РИА Новости.
По его прогнозам, в воскресенье, 14 декабря, температура воздуха в столичном регионе может опуститься до -15 градусов. Синоптик также предупредил о вероятности снегопадов и метелей.
Причиной резкого понижения температуры станет прохождение мощного циклона, после чего в центральные области России проникнут массы арктического воздуха.
По словам специалиста, холод принесет северный ветер, который нагонит воздушные потоки с акватории Северного Ледовитого океана.
Согласно прогнозу, в ночные часы столбики термометров покажут от -7 до -12, а на востоке Московской области возможны морозы до -15. Днем температура также останется низкой, в пределах от -6 до -11 градусов.
Ожидаются кратковременные, но при этом обильные осадки в виде снега, которые в сочетании с ветром могут переходить в метели.
Как отметил Тишковец, в предстоящие выходные дни в регион, наконец, придет настоящая русская зима, хотя и с опозданием почти на месяц.
Любопытно, что такое начало холодов совпадает со старой календарной традицией, согласно которой самое холодное время года наступало 14 декабря.
