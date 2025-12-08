«Арктический воздух уже в пути»: синоптик предупредил о серьезном похолодании до -15 в Подмосковье

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о предстоящем серьезном похолодании в Москве и Московской области, передает РИА Новости.

По его прогнозам, в воскресенье, 14 декабря, температура воздуха в столичном регионе может опуститься до -15 градусов. Синоптик также предупредил о вероятности снегопадов и метелей.

Причиной резкого понижения температуры станет прохождение мощного циклона, после чего в центральные области России проникнут массы арктического воздуха.

По словам специалиста, холод принесет северный ветер, который нагонит воздушные потоки с акватории Северного Ледовитого океана.

Согласно прогнозу, в ночные часы столбики термометров покажут от -7 до -12, а на востоке Московской области возможны морозы до -15. Днем температура также останется низкой, в пределах от -6 до -11 градусов.

Ожидаются кратковременные, но при этом обильные осадки в виде снега, которые в сочетании с ветром могут переходить в метели.

Как отметил Тишковец, в предстоящие выходные дни в регион, наконец, придет настоящая русская зима, хотя и с опозданием почти на месяц.

Любопытно, что такое начало холодов совпадает со старой календарной традицией, согласно которой самое холодное время года наступало 14 декабря.

Ранее сообщалось, что ученые спорят о явлении магнитных бурь и их влиянии на здоровье человека.