Координатор «Левого фронта» Удальцов сообщает об обыске в своей квартире

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов на странице в интернет-мессенджере опубликовал пост, в котором сообщил, что к нему пришли сотрудники полиции. Они намерены были провести обыск в его квартире.

Пост появился в 08:49 по московскому времени. После этого никакой информации Сергей Удальцов на своей странице не размещал.

На данный момент официального подтверждения данной информации нет. Так, РБК обратилось в пресс-службу ГУ МВД по Москве. Редакции сообщили, что информация об обысках в квартире лидера «Левого фронта» не поступала. Агентство также отправило запрос в пресс-службу «Левого фронта» и лично Удальцову, но пока ответ не поступил.

«Левый фронт» периодически проводит различные митинги. Одна из недавних акций - это пикет, посвященный дню рождения Иосифа Сталина. Официально несогласованное мероприятие проходило в среду, 10 января, в Москве. Сотрудники правоохранительных органов задержали Удальцова. Ему было назначено 40 часов обязательных работ.

В конце декабря массовые протесты прошли в Белграде. О причинах и последствиях митингов рассказал политолог Вадим Самодуров.