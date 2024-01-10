По словам политолога Вадима Самодурова, Белград не станет реагировать на заявления снайпера Деяна Берича о том, что сербские бойцы якобы подвергаются притеснениям в рядах российской армии. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что причина не только в хороших отношения Сербии и России, а прежде всего в том, что Белград балансирует между Москвой и Брюсселем с Вашингтоном.

По мнению эксперта, сербский боец не врет о положении отдельных военнослужащих в зоне спецоперации.

Он подчеркнул, что 99% граждан Сербии никогда не были в нашей стране, поэтому их представления из старых времен.