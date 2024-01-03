Коротко и ясно: Захарова поздравила США с рекордным госдолгом

С айт Минфина США опубликовал информацию о рекордном государственном долге. На странице в интернет-мессенджере официальный представитель российского МИД Мария Захарова разместила пост-поздравление.

«Госдолг США превысил $34 триллиона. С Новым годолгом!», - написала Мария Захарова

Более 34 триллиона долларов - это общий непогашенный государственный долг. У США также есть внутренний долг (более 7 триллионов долларов) и долг, удерживаемый населением (более 26 триллионов долларов). Данные обновлялись 1 января 2024 года. На сайте Минфина сообщается, что обновление информации происходит ежедневно.

Ранее стал известен размер государственного долга на Украине.