На Украине назвали размер государственного долга

По состоянию на 30 ноября государственный долг Украины достиг 5,1 трлн гривен или $140,8 млрд, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его прогнозу, к концу года госдолг Украины составит порядка 85% от ВВП. В 2022 году этот показатель составлял 78,4%, в 2021 году – 48,9%. Особенно резко госдолг начал расти в ноябре, что связано с получением очередного транша макрофинансовой помощи от Евросоюза и займа от Всемирного банка.

Также Гетманцев отметил, что с начала специальной военной операции госдолг Украины вырос в два раза.

Ранее советник президента Украины по экономике Олег Устенко «нашел» решение оплаты госдолга страны. Он предложил погасить его за счет замороженных на Западе российских активов.