Вынес мусор и попал в драку: пенсионер и рабочий подрались из-за прорыва трубы — оба подали заявления в полицию

В Кедровке, жилом районе Кемерова, разгорелся конфликт между пожилым мужчиной и молодым рабочим, который привлек внимание тысяч горожан. Сначала о случившемся написал в соцсетях сын пенсионера, сопроводив пост фотографией предполагаемого обидчика. Запись собрала более 10 тыс. просмотров, а затем ситуацию взяли на контроль правоохранители, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, пенсионер вышел вынести мусор и увидел, как рабочие устроили прорыв трубы с помощью шланга. Сделав замечание, мужчина услышал в ответ нецензурную брань, а затем получил удар кулаком по лицу. В результате у пострадавшего, по словам его сына, сломаны зубы, разорвана губа, потребовалось наложение швов. От болевого шока и стресса у пенсионера случился сердечный приступ, вызванная бригада скорой помощи оказала ему медицинскую помощь.

«Лицо, избившее отца, ни грамма не раскаивается в содеянном. Даже не попытался извиниться. Нагло врет и придумал историю вместе с работодателем, что его бил мой отец», — уверял сын кемеровчанина.

В полиции сообщили, что драка была обоюдной. По данным правоохранителей, пенсионер также нанес удары своему 28-летнему оппоненту. Оба участника инцидента написали друг на друга заявления. В ходе проверки выяснилось, что работодатель нападавшего предлагал урегулировать конфликт мирным путем, однако стороны не пришли к согласию.

«Оппоненты причинили друг другу телесные повреждения», — официально написали в УМВД по Кузбассу.

Сейчас полиция выдала обоим участникам драки направления на судебно-медицинскую экспертизу. Именно ее результаты станут ключевым аргументом при принятии процессуального решения. В зависимости от степени тяжести причиненных повреждений материалы дела могут быть переданы в суд. Фигурантам грозит административная ответственность: штраф до ₽30 тыс. либо административный арест на срок до 15 суток.

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