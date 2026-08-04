Удар в грудь и спину: суд утвердил обвинение против россиян, обвиняемых в убийстве

В Мысках суд утвердил обвинительное заключение по делу об убийстве, которое потрясло город летом 2025 года. Двое парней обвиняются в том, что нанесли мужчине множественные ножевые ранения в грудь и спину, от которых он скончался в больнице, несмотря на усилия врачей, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Трагедия произошла 16 июля 2025 года. По версии следствия, злоумышленники заранее приехали на место происшествия с колюще-режущими предметами. Конфликт перерос в нападение: один из фигурантов с силой ударил потерпевшего кулаком по лицу, а затем вонзил нож ему в грудь со спины. Второй участник, действуя в сговоре, добил жертву ударом спереди.

По информации издания, раненого мужчину экстренно госпитализировали. Врачи провели операцию, однако спасти его не удалось — повреждения оказались смертельными.

«Следователем фигуранты были задержаны при силовой поддержке МВД России и бойцов Росгвардии», — уточнили в региональном управлении СКР.

Следственный комитет провел масштабную работу: следователи допросили более 20 свидетелей, назначили и провели несколько экспертиз, в том числе судебно-медицинские, баллистические и психолого-психиатрические. Объем собранных материалов составил девять томов уголовного дела. Благодаря принятым мерам удалось доказать причастность обоих фигурантов, которые с момента задержания находятся под стражей. В ближайшее время материалы дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

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