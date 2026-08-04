Полиция Кузбасса официально опровергла информацию, вызвавшую тревогу у жителей Новокузнецка, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Сообщения, распространявшиеся в социальных сетях, о подозрительном молодом человеке на самокате, который якобы преследовал женщину в подъезде, не нашли своего подтверждения, проинформировали в ведомстве.

В ходе проверки сотрудники полиции установили личность героя вирусной публикации. Им оказался 16-летний местный подросток, имеющий особенности ментального развития. Заявлений от граждан о совершении каких-либо преступлений в дежурную часть по данному факту не поступало.

Инспекторы ПДН связались с женщиной, упомянутой в посте. Она пояснила, что подросток действительно зашел следом за ней в подъезд, однако никаких противоправных действий или угроз в ее адрес не совершал.

В ответ на это полиция напомнила представителям подростка, что они имеют право обратиться в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации в адрес администратора интернет-сообщества, распространившего недостоверные сведения.

Ранее сообщалось, что жительница Кузбасса переполошила весь Новокузнецк слухом о выселении детей из больницы.