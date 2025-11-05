Космодром «Восточный» остался без света из-за задолженности

По информации издания, производственно-строительное объединение «Казань» не предоставило разъяснений относительно причин неисполнения взятых на себя обязательств перед энергоснабжающей организацией. Договорные отношения между Дальневосточной энергетической компанией и юридическим лицом, представляющим интересы Равиля Зиганшина, были оформлены в феврале 2020 года. Предметом соглашения выступило энергоснабжение строительной площадки стартового комплекса ракеты-носителя «Ангара».

По данным издания, ежемесячный объем потребления электроэнергии на объектах составляет 4 млн руб. ПСО «Казань» в одностороннем порядке прекратило выполнение платежных обязательств. В феврале 2025 года ДЭК уже инициировала процедуру введения ограничений энергоснабжения в адрес строительной компании. Тогда размер задолженности достиг 25,6 млн руб. За два месяца до указанных событий энергетики применяли аналогичные меры, отключив одну точку присоединения. Принятые меры не повлияли на платежную дисциплину должника.

