9May

Штрафы на 3,4 млн. рублей выписали за незаконный сброс отходов в Подмосковье в апреле

Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области]

В Подмосковье за незаконный сброс мусора в апреле выписали штрафы на 3,4 млн рублей. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Нарушения помогают выявлять камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион», которые установлены рядом с мусорными контейнерами. Наблюдение ведется круглосуточно.

«В первую очередь это позволяет предотвращать образование мусорных навалов. Наши инспекторы также ежедневно выезжают на проблемные территории, как правило это густонаселенные микрорайоны», — отметил вице-губернатор Подмосковья Владислав Мурашов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации контейнерных площадок в регионе.

