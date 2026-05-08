Штрафы на 3,4 млн. рублей выписали за незаконный сброс отходов в Подмосковье в апреле
В Подмосковье за незаконный сброс мусора за месяц выписали штрафы на 3,4 млн руб
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области]
В Подмосковье за незаконный сброс мусора в апреле выписали штрафы на 3,4 млн рублей. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Нарушения помогают выявлять камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион», которые установлены рядом с мусорными контейнерами. Наблюдение ведется круглосуточно.
«В первую очередь это позволяет предотвращать образование мусорных навалов. Наши инспекторы также ежедневно выезжают на проблемные территории, как правило это густонаселенные микрорайоны», — отметил вице-губернатор Подмосковья Владислав Мурашов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации контейнерных площадок в регионе.