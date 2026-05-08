«Шлевки и замша удешевляют»: стилист Михайлова перечислила детали, которые делают женщин простушками

Вы думаете, что выглядите дорого, а на самом деле — наоборот. Стилист Анастасия Михайлова в соцсетях перечислила, казалось бы, безобидные детали, которые мгновенно превращают образ в «дешевый колхоз». И список может шокировать даже искушенных модниц. Об этом сообщает Lenta.ru.

По словам эксперта, враг номер один — шлевки на рукавах. Эти маленькие тканевые полоски, которые должны держать закатанный рукав, чаще всего просто болтаются и выдают старую безвкусицу. Вторым пунктом идут жакеты без подплечников. Мягкое, бесформенное плечо добавляет возраст и уныние. А еще силиконовые бретели для бюстгальтера, выглядывающие из-под летнего топа. Спасая ситуацию с бельем, они убивают весь лоск.

Обувь тоже под ударом. Стилист советует навсегда забыть про замшевые туфли. Они капризны, быстро теряют вид и выглядят устаревше. Контрастные пуговицы на одежде, шляпы с мягкими полями (которые держат форму только на манекене) и висячие карманы на тонких платьях — все это тянет образ на дно.

Особое внимание Михайлова уделила украшениям. Сегодня в моде минимализм: украшения без камней, аккуратный жемчуг и металл. Главное правило: не перегружать. Один изящный аксессуар сработает лучше, чем три дешевых.

