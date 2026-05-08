«Любовница сама написала ей»: Сергей Минаев признался, что в 23 года изменял жене

Известный российский писатель, блогер и бизнесмен Сергей Минаев, который давно зарекомендовал себя как образцовый семьянин, неожиданно сделал откровенное признание. Оказывается, в молодости он изменял своей первой жене Анне, пишет The Voice. Ему тогда было всего 23 года.

По словам Сергея, о предательстве его бывшая супруга узнала не от него, а от самой любовницы, которая прислала ей сообщение. После этого скандала Минаев принял решение уйти из семьи, оставив Анне квартиру и дочь.

«Да, меня спалили. В моем спектакле есть реприза: "Зачем вы сохраняете голосовые и эсэмэски своих любовниц? Вы дебилы, что ли?". И потом я делаю паузу и говорю: "Я тоже с вами, меня поймали!". Не было тогда еще нюдсов (откровенных снимком, — Прим. ред.), две тысячи какой-то год... Телефон кнопочный!», — отметил писатель.

Сейчас, спустя годы, Минаев признается, что в молодости любил «погулять», но с возрастом его потребность во внимании других женщин снизилась. Он отметил, что сильно изменился. Более того, на его желание построить крепкую семью повлиял развод родителей: писатель не хотел повторять их судьбу.

Второй брак Минаева с журналисткой Елизаветой Меньщиковой длится уже более 15 лет. У пары двое детей. Недавно они отпраздновали 15-ю годовщину свадьбы, и писатель уверяет, что хранит верность жене.

Сама Елизавета, комментируя их союз, рассказала, что с первой встречи поняла: Сергей — ее судьба. Она не сомневалась в выборе и, судя по всему, не ошиблась. Несмотря на ошибки молодости, Минаев смог построить ту самую «нормальную семью», о которой мечтал.

