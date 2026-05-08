В Подмосковье прошел автопробег по местам боевой славы Подольска и Чехова

Подольская соцзащита провела автопробег «Дорога Памяти». В его рамках автомобили, украшенные георгиевскими лентами, проехали по местам боевой славы Подольска и Чехова. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

Участниками мероприятия стали свыше 90 человек, в том числе сотрудники соцзащиты со своими детьми, приемные семьи, представители духовенства, работники администрации Чехов, представители компании «Союз Маринс Групп».

Автопробег стартовал в Подольске. Маршрут пролегал по Чехову —Стремиловскому рубежу обороны Москвы в деревне Леоново.

В завершение мероприятия прошло возложение цветов. Настоятель Михайлово-Архангельского храма села Хлевино Михаил Тарасов провел поминальный молебен.

