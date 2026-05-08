Игорь Брынцалов в Балашихе поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы
Фото: [пресс-служба Мособлдумы]
Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов в Балашихе поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы.
Вместе с главой округа Сергеем Юровым Брынцалов навестил Александра Золотова и Василия Голотюка. Ветеранам пожелали крепкого здоровья и благополучия, а также вручили им памятные подарки.
Агитбригады активистов «Молодой Гвардии» в этот же день исполнили под окнами ветеранов песни военных лет и провели небольшие парады.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев возложил цветы к Вечному огню у стен Кремля.