Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов в Балашихе поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы.

Вместе с главой округа Сергеем Юровым Брынцалов навестил Александра Золотова и Василия Голотюка. Ветеранам пожелали крепкого здоровья и благополучия, а также вручили им памятные подарки.

Агитбригады активистов «Молодой Гвардии» в этот же день исполнили под окнами ветеранов песни военных лет и провели небольшие парады.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев возложил цветы к Вечному огню у стен Кремля.