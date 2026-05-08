«Желтые уши» и хищный прищур: герпетолог показал, как отличить ужа от гадюки за две секунды

Дачный сезон набирает обороты, а вместе с ним на участках, в лесах и у водоемов все чаще появляются змеи. Для жителей Наро-Фоминского округа и всего Подмосковья умение быстро отличить безобидного ужа от ядовитой гадюки — не праздное любопытство. Герпетолог Максим Тихонов в беседе с REGIONS составил краткое руководство по «змеиному» распознаванию, которое работает за пару секунд.

Первое, на что советует смотреть эксперт, — форма головы. У ужа она плавная, овальная, напоминает яйцо, и шея плавно сливается с ней без резкого перехода. У гадюки голова треугольная, похожая на наконечник копья, и заметно шире шеи — шейный перехват виден сразу.

Второй надежный маркер — зрачок. У ужа он круглый, как у человека или собаки, взгляд кажется почти безобидным. У гадюки зрачок вертикальный, щелевидный — классический хищный прищур, помогающий охотиться в сумерках.

Самый простой и безошибочный метод — посмотреть на бока головы. У ужа почти всегда присутствуют яркие желтые, оранжевые или белые пятна, которые в народе прозвали «ушками». Если они есть — перед вами уж, опасности нет.

Если змея позволяет рассмотреть себя с близкого расстояния, стоит взглянуть на череп сверху. У ужа голова покрыта крупными и правильными щитками, которые лежат ровно, словно плитка. У гадюки вместо щитков — мелкая хаотичная чешуя, идущая вразброс.

Различаются змеи и телосложением. Уж — длинный, стройный и гибкий, может вытягиваться до полутора-двух метров, хвост у него сужается постепенно. Гадюка редко вырастает больше восьмидесяти сантиметров, тело у нее плотное, коренастое, а хвост короткий и обрывается резко.

Отдельная сложность, о которой предупредил Тихонов, — полностью черные особи. Встречаются черные ужи без пятен и черные гадюки-меланисты. В таких случаях приходится комбинировать все признаки: смотреть на форму головы, зрачки, чешую на голове и хвост.

При встрече с любой змеей герпетолог советует не делать резких движений. Ни уж, ни гадюка не охотятся на людей. Лучшее, что можно сделать, — замереть, дать змее уползти или очень медленно отступить назад. При укусе гадюки нельзя резать ранку, прижигать и накладывать жгут — эти народные способы только вредят. Нужно обездвижить укушенную конечность, пить больше воды и немедленно обратиться к врачу.