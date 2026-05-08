«Курьера» Шахназарова переснимут к 40-летию фильма

Культовый советский фильм «Курьер», который режиссер Карен Шахназаров снял по собственной повести в 1987 году, получит новую жизнь. Компания «Кинотека» приобрела права на экранизацию и планирует выпустить современную адаптацию этой истории, сообщает ТАСС. Съемки приурочены к 40-летию оригинальной картины и начнутся уже в июне 2026 года.

По информации издания, режиссерское кресло займет Илья Ермолов, известный зрителям по таким проектам, как «Золотое дно», «Хирург», «13 клиническая. Начало» и «Первокурсницы».

Сам Ермолов отмечает, что его задача — не переснимать классический фильм, а найти новый подход к экранизации повести.

«Меняется время, технологии, но перед молодыми людьми по-прежнему стоит непростой жизненный выбор», — говорит режиссер.

Он также обращает внимание на то, что профессия курьера за последние 40 лет сильно эволюционировала и стала одной из самых востребованных, что также отразится в сценарии. Таким образом, новая адаптация, по замыслу создателей, покажет «новый взгляд на культовую историю в актуальных реалиях».

Сам Шахназаров уже дал согласие на этот проект. Он считает правильным сделать картину в современных условиях, ведь, по его словам, его фильм до сих пор актуален среди молодежи.

Напомним, что оригинальный «Курьер» вышел на экраны в 1986 году и мгновенно стал голосом поколения. Картина рассказывала о 18-летнем юноше Иване, который устраивается работать курьером и влюбляется в дочь профессора. В новой версии зрителей, вероятно, ждет похожая история, но с поправкой на время и реалии XXI века.

