Аграрии Подмосковья приступили к активной фазе посевной кампании

В Подмосковье стартовала активная фаза посевной кампании, яровой сев. О ходе работ рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, подкормку озимых зерновых культур провели на 33,3 тыс. га. Это почти половина от плана — 43%. Всего планируется работы на 77 тыс. га. Озимый рапс подкормили на 13,2 тыс. га, что составляет 64% от плана в 20,7 тыс. га. Многолетние травы подкормили на 15,6 тыс. га, что равно 40% от плана в 39,1 тыс. га.

Под яровой сев подготовили 13 тыс. га почвы. Посеяли 4,5 тыс. га яровых, в том числе 3,5 тыс. га зерновых и зернобобовых. Масличные культуры посеяли на 0,7 тыс. га, в том числе посеяли 0,6 тыс. га ярового рапса и 0,1 тыс. га подсолнечника. Кормовые культуры посеяли на 0,2 тыс. га, овощи открытого грунта — на 0,1 тыс. га.

Помимо этого, проводится боронование. Многолетние травы обработали на 16,6 тыс. га, что составляет треть от плана в 51 тыс. га.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие цифровые технологии применяются в аграрной отрасли в регионе.