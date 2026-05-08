«Я люблю тебя»: невеста убитого чемпиона России Дмитрия Исаева впервые вышла на связь после трагедии

В Калуге произошло убийство, которое потрясло спортивное сообщество: сталкер из-за ревности застрелил чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева. По информации СМИ, бывший возлюбленный невесты спортсмена не смог смириться с тем, что девушка ушла к другому. По версии следствия, именно это чувство толкнуло мужчину на преступление. Исаева убили выстрелом из ружья.

Обвиняемый, имя которого не раскрывается, ранее уже был судим. После убийства он скрылся с места преступления вместе с сообщником. Однако их задержали в лесополосе Брянской области. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело. За совершенное преступление им грозит до 15 лет лишения свободы.

В зале суда обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он пообещал компенсировать вину перед родственниками убитого. Суд арестовал его на два месяца.

Тем временем невеста погибшего, абсолютная чемпионка в категории Fit-model Виктория, впервые вышла на связь после трагедии, пишет The Voice. В своем посте она выразила глубокую любовь и скорбь.

«Я люблю тебя. Это невосполнимая потеря», — написала она.

Друзья и коллеги Исаева также выражают соболезнования. Он был не только чемпионом, но и популярным тренером, у которого остались ученики и близкие люди. Расследование продолжается.

