В Истре вручили награды бойцам спецоперации и волонтерам группы «Поможем нашим»

В деревне Алехново в Истре вручили награды участникам специальной военной операции, комиссованным по ранению, а также волонтерам группы «Поможем нашим».

В торжественной церемонии приняли участие свыше 200 человек, в том числе представители духовенства, волонтеры, юнармейцы, ветераны. Участники возложили цветы к памятнику неизвестным бойцам, павшим в 1941 году.

После этого представитель наградного комитета Фонда «Путь Жизни» Татьяна Мчедлишвили и офицер Российской армии вручили ведомственные медали «За отвагу», «Патриоты России», «Волонтеры России» и «За помощь фронту». Всего было вручено свыше 70 наград.

«Помощь людей, которые собирают необходимые вещи бойцам, очень важна — это внимание, теплота и забота. Бойцы чувствуют поддержку, и для них это очень важно», — отметил ветеран боевых действий Сергей Каргин.

Организатор мероприятия, руководитель истринской волонтерской группы «Поможем нашим» Елена Фролова поблагодарила всех за поддержку.

«В течение трех лет мы помогаем фронту, и было большое желание отметить всех, кто в этом активно участвует, чтобы их награды служили примером», — сказала она.

В завершение церемонии прошел концерт, в котором приняли участие воспитанники Бужаровского ДК.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев возложил цветы к Вечному огню у стен Кремля.