Европа на взлетной: из-за Ирана авиакомпаниям грозит дефицит топлива

Брюссель забил тревогу: блокировка Ормузского пролива, вызванная конфликтом с Ираном, грозит Европе настоящим топливным коллапсом. Авиакомпаниям ЕС посоветовали готовиться к дефициту керосина и массовым отменам рейсов. Об этом сообщает Lenta.ru.

Еврокомиссия опубликовала транспортные рекомендации, в которых прямо указала: если ситуация вокруг Ирана не разрешится, европейские перевозчики могут столкнуться с нехваткой топлива для самолетов. Причина — перекрытие ключевого маршрута поставок энергоносителей через Ормузский пролив. В ЕК предупредили, что это способно не только ударить по кошельку, но и привести к остановке тысяч рейсов.

В качестве спасения перевозчикам могут разрешить отступать от правила, которое обязывает заправлять 90 процентов топлива в аэропортах ЕС. Это позволит им закупаться там, где керосин еще есть и дешевле.

Насколько серьезна угроза, видно на примере крупнейшего европейского перевозчика. Немецкая авиакомпания уже подсчитала, что дополнительные расходы на топливо в 2026 году составят €1,7 млрд. Она вынуждена сокращать прибыль и отменять тысячи нерентабельных рейсов. Остальные компании ЕС, вероятно, последуют ее примеру.

