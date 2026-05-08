Ветеринары Подмосковья напомнили об опасности шашлыка для домашних питомцев

Подмосковные ветеринары напомнили жителям об опасности шашлыка для домашних питомцев. Рекомендации специалистов приводит Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, жареное мясо, особенно со специями и маринадами, а также копчености противопоказаны собакам. Даже небольшой кусок такой пищи может вызвать у питомца серьезное расстройство пищеварения, рвоту, вялость и другие опасные симптомы.

«Ветеринары подчеркивают: пищеварительная система животных не приспособлена к такой нагрузке, и праздничное угощение может закончиться экстренным визитом в клинику», — говорится в сообщении министерства.

Ранее в ведомстве рассказали о графике работы ветеринарных клиник в период майских праздников.