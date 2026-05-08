Сотрудники Подольской соцзащиты поздравили подшефных ветеранов с наступающим Днем Победы
Фото: [Министерство социального развития Московской области]
Сотрудники Подольской соцзащиты поздравили своих подшефных ветеранов и участников Великой Отечественной Войны с наступающим Днем Победы. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.
Работники передали ветеранам поздравления от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и вручили им подарочные сертификаты и открытки, которые были созданы детьми из замещающих семей.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с героями СВО возложил цветы к Вечному огню у стен Кремля.