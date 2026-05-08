«Мы общаемся почти каждый день»: президент РПЛ Алаев рассказал, как проходит лечение Алдонина

46-летний Евгений Алдонин, известный российский футболист, который в 2000-х годах защищал цвета ЦСКА » и сборной России, уже больше года борется с тяжелым онкологическим заболеванием. У него диагностировали рак поджелудочной железы. Сейчас экс-полузащитник находится на лечении в Германии, где после нескольких операций проходит курс терапии.

О его состоянии впервые за долгое время публично высказался президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев, сообщает Teleprogramma.org. Он сообщил, что общается со спортсменом практически каждый день.

«Мы на связи постоянно, я чувствую его настрой. Уверен, победа будет за ним», — сказал Алаев.

Сам Евгений, как признаются близкие, не хотел предавать свою болезнь огласке. Однако, когда без помощи стало не обойтись, коллеги и друзья приняли решение организовать сбор средств. В ноябре прошлого года журналист Иван Карпов призвал футбольное сообщество поддержать Алдонина. Также о помощи просили и члены семьи.

У экс-футболиста большая семья: он воспитывает троих детей, включая дочь от покойной певицы Юлии Началовой. Накануне девушка попросила поклонников не беспокоить их расспросами о состоянии отца. Жена Евгения, Ольга, регулярно навещает мужа в немецкой клинике.

