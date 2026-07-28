«Красноярск — крутой»: пешая экспедиция из Москвы во Владивосток продолжает путь после пяти дней в столице края

Семейная пара из Москвы, Павел Шабалин и Тамара Погосян, продолжает свое пешее путешествие до Владивостока. Начав путь 19 января, они добрались до Красноярска вечером 21 июля и провели в городе пять суток, до 27 июля. Супруги делятся планами и впечатлениями в своих соцсетях, сообщила prmira.ru.

По информации издания, за время путешествия супруги успели многое: полетали над Красноярском, посетили национальный парк «Столбы», фанпарк «Бобровый лог» и Красноярскую ГЭС, а также встретились с подписчиками.

В субботу, 25 июля, пара сообщила в своих соцсетях, что у них накопилось много отснятого материала, поэтому они займутся монтажом роликов. В тот же день они побывали на гастрономическом фестивале и решили задержаться в городе еще на один день. На следующий день их ждали картинг и аэротруба, а также встреча с двумя велопутешественниками — Владом, который едет из Владивостока в Кейптаун, и Машей, следующей из Санкт-Петербурга в Шанхай.

Согласно данным соцсетей супругов, знакомство с сибирской кухней продолжилось в местной пельменной, где супруги попробовали пельмени с олениной и признались, что «было очень вкусно». В понедельник, 27 июля, Павел и Тамара отправились дальше. Маршрут был проложен так, чтобы по пути посетить остров Татышев и покормить сусликов. Там они встретили участников хайкинга, а Тамара отметила, что в Красноярске развит пеший туризм.

Супруги признались, что им грустно покидать город, но путь продолжается. Они поблагодарили красноярцев за гостеприимство и назвали город крутым. 28 июля они планируют дойти до Кускуна, а конечной цели — Владивостока — рассчитывают достичь к декабрю.

«Нам Красноярск запомнился очень гостеприимным, щедрым и добрым. Мы обязательно вернемся. Красноярцы, цените то, что у вас есть. Красноярск — очень крутой город, богат на крутые места», — рассказали супруги.

Ранее сообщалось, что министр туризма Бурятии пригласил путешественников к участию в конкурсе «Дальний Восток — Земля приключений».