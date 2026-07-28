«Он хотел свалить убийство на мать»: Стас Намин дал показания по делу пасынка

В Московском областном суде продолжаются слушания по резонансному делу об убийстве, которое потрясло не только музыкальную общественность, но и всю страну. 74-летний основатель группы «Цветы» Стас Намин выступил с показаниями, в которых обвинил своего пасынка Романа Ткаченко в попытке подставить родную мать, пишет The Voice.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 19 октября 2023 года в подмосковной деревне Крюково. На даче были обнаружены тела 85-летней Полины Ткаченко и ее 30-летнего внука Артема Микояна — родного сына Намина. По подозрению в убийстве задержали 42-летнего Романа Ткаченко, сына третьей жены Намина, Галины, от первого брака.

Роман признал вину, но не согласился с квалификацией преступления, настаивая на том, что действовал в состоянии аффекта.

По словам Намина, Роман пытался переложить ответственность на собственную мать. Он заявил, что пасынок спланировал подставить Галину, которая приехала на место преступления по его звонку. Ткаченко набросился на нее сзади, схватил за шею, и она потеряла сознание. А когда очнулась, старший сын сказал ей, что это она убила мать и младшего брата. Безутешная женщина несколько часов уговаривала его позволить похоронить родных, но в итоге Ткаченко сам вызвал полицию.

Сам Роман утверждает, что помнит события отрывками. В тот вечер у него случился словесный конфликт с бабушкой, которая вспомнила его драку с Артемом в 2014 году. Затем, по его словам, он пришел в себя уже с молотком в руках, увидел раненую бабушку, а позже нанес несколько ударов ножом брату — один из которых попал в сердце.

Ткаченко признался, что не помнит, где взял нож и как наносил удары, а осознание произошедшего пришло к нему уже в полицейском участке, где у него началась истерика.

31 марта 2026 года Московский областной суд приговорил Романа Ткаченко к 18 годам колонии строгого режима. Однако защита обжаловала приговор, настаивая на квалификации действий по статье «убийство, совершенное в состоянии аффекта», что предусматривает до пяти лет лишения свободы. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел явку с повинной и наличие малолетнего ребенка.

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