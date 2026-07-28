17-летняя дочь основателя группы «Руки Вверх!» Жукова впервые вышла в свет с 22-летним бойфрендом

17-летняя дочь лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова Ника впервые появилась на публике со своим бойфрендом, пишет The Voice. Девушка посетила большой сольный концерт отца вместе с молодым человеком. Влюбленные не скрывали эмоций и поделились впечатлениями от шоу в социальных сетях.

Избранником Ники оказался 22-летний защитник молодежной команды ЦСКА Матвей Лукин. Об их романе стало известно в июне, когда сам хоккеист рассекретил отношения в своих соцсетях. С тех пор пара не делает громких заявлений.

Поклонники сразу заметили пару на мероприятии и начали активно обсуждать их в комментариях. Ника и Матвей пока не комментируют свои планы, но выглядят счастливыми и уверенными в своем выборе.

«Все мы знаем, чьи "Лужники" на самом деле. Моя гордость, поздравляю, папуля!» — позже написала в соцсетях Ника.

Отец девушки не комментирует выбор дочери, но, судя по всему, он с пониманием относится к ее личной жизни. Известно также, что он уже давно познакомился с молодым человеком.

Ранее режиссер Алексей Учитель высказался об отношениях 17-летней дочери с Ваней Дмитриенко.