В подмосковные больницы поступило еще более 80 аппаратов УЗИ

С начала 2026 года в подмосковные медицинские организации поступил 81 аппарат ультразвуковой диагностики, на эти цели направили бюджет в размере 789 млн рублей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Современные аппараты УЗИ позволяют проводить точную и качественную диагностику, что имеет большое значение для своевременного выявления заболеваний и выбора тактики лечения», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Новые аппараты закупили по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» и поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, исследования на них проводят бесплатно по полису ОМС при наличии медицинских показаний. Они поступили в Каширскую, Лотошинскую, Дубненскую, Сергиево-Посадскую, Жуковскую и другие больницы. Оборудование используют для проведения исследований внутренних органов, сердечно-сосудистой системы, а также при наблюдении за течением беременности и диагностике различных заболеваний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.