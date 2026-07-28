Только российская криптография: как выбрать токен и не потерять ключи

Эксперты Финансов Mail сформулировали набор практических правил, которые помогут предпринимателям грамотно подойти к вопросу безопасности при работе с криптографическими ключами.

Первое и главное — выбирать носители, совместимые с отечественными стандартами шифрования, считают эксперты. С 2025 года в государственных и корпоративных структурах действуют ограничения на применение зарубежных алгоритмов, поэтому важно удостовериться, что токен поддерживает работу с сертификатами ГОСТ.

Второй момент, по мнению экспертов, — своевременное обновление встроенного программного обеспечения. Производители регулярно выпускают апдейты, закрывающие выявленные уязвимости и расширяющие функционал устройств. Игнорирование этих обновлений считается одним из ключевых рисков для безопасности.

Третье правило касается резервного копирования, отметили эксперты. Физическая поломка или утеря носителя не должна парализовать рабочие процессы. Копии ключей рекомендуется хранить в отдельном защищенном месте, изолированно от основного устройства.

И наконец, доступ к токену должен иметь строго ограниченный круг лиц, считают эксперты. Носитель следует передавать только уполномоченным сотрудникам, а при увольнении работника его ключи необходимо немедленно аннулировать. Соблюдение этих простых мер позволит избежать потери данных и несанкционированного доступа к системам.

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