В Ленинском на 86% достроили новый пост скорой помощи

В поселке Суханово Ленинского округа продолжается строительство поста скорой медицинской помощи для ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи», рассчитанного на работу четырех бригад в смену, стройготовность объекта достигла 86%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке трудятся 16 рабочих. Сейчас специалисты ведут ключевые работы: монтируют оборудование в серверной, утепляют трубопроводы в помещении индивидуального теплового пункта (ИТП), устанавливают оборудование вводно‑распределительного устройства (ВРУ)», — сказал министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Работы проходят в рамках областной государственной программы по строительству объектов социальной инфраструктуры. Площадь здания составит 596 кв. м, генеральным подрядчиком выступает ООО «КРОСТ‑Д».

Здание строится с использованием индустриальной технологии PRO module, в нем разместятся диспетчерская, комнаты отдыха бригад и водителей, столовая, кабинет предрейсовых осмотров, помещения амбулаторного приема, иные административные и вспомогательные помещения.

Министр добавил, что пост скорой помощи позволит повысить оперативность реагирования на экстренные вызовы в округе и обеспечить медработникам комфортные условия труда. Работы завершат в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.