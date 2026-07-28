В подмосковной Старой Купавне снесли аварийные дома

Фото: [ Комитет по архитектуре и градостроительству МО ]

В подмосковной Старой Купавне на улице Кирова ликвидировали два аварийных жилых дома №6 и №14, построенные в 1964 и 1935 годах соответственно, их общая площадь составляла более 1,3 тыс. кв. м. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Здания признали аварийными, поскольку они утратили эксплуатационную пригодность. После этого в рамках реализации государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019–2025 годы» были расселены жильцы 32 квартир.

Работы по сносу уже проведены, строительный мусор вывезен и утилизирован. Администрация определит порядок использования освободившихся территорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.