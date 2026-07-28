Индекс МосБиржи закрепился выше 2200: что будет с ценами на нефть и рынком акций

Первые операционные итоги крупных эмитентов за шесть месяцев 2026 года оказались в центре внимания профессиональных участников рынка. По оценкам аналитика, отчетность «Группы Позитив» заметно превзошла консенсус-прогнозы. Объем отгрузок компании прибавил 45% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил ₽10,7 млрд. Серьезное улучшение зафиксировано и по финансовым метрикам: чистый убыток (NIC) уменьшился с ₽7,6 до ₽2,8 млрд, а EBITDA поднялась с минус 5,8 до минус ₽1,8 млрд. Коэффициент долговой нагрузки (Net Debt/EBITDA) снизился до 0,8х. Топ-менеджмент компании подтвердил годовой ориентир по выручке в коридоре ₽40–45 млрд, пообещав сохранить строгий контроль над затратами.

В свою очередь «Норникель» обнародовал данные о динамике производства ключевых металлов. Выпуск никеля сократился на 2% до 85 тыс. тонн, меди — на 5% до 203 тыс. тонн, палладия — на 14% до 1,2 млн унций, платины — на 16% до 281 тыс. унций. Как пояснил Вишневский, негативная динамика была предсказуема: основной вклад внесли ремонтные кампании и эффект высокой базы предыдущего года. При этом компания не стала пересматривать годовой прогноз по объемам производства всех металлов.

Сегодняшняя сессия пройдет под знаком публикации отчетности ВТБ и «ВИ.ру» за первое полугодие. Индекс МосБиржи сумел закрепиться выше психологической отметки 2200 пунктов. Следующий уровень поддержки, по наблюдениям эксперта, находится у 2150, сопротивление — у 2250.

Аналитик допустил, что после двухдневного ралли рынок возьмет паузу на консолидацию, особенно если нефтяные цены продолжат корректироваться вниз. Траектория движения будет зависеть от сырьевого рынка и потока корпоративных новостей.

Ранее в Банке России сообщили, что совет директоров снизил ключевую ставку до 14% годовых.

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