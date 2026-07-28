В Жуковском задержали обвиняемую в грабеже, скрывавшуюся от следствия 18 лет

В Жуковском задержали обвиняемую в грабеже, которая скрывалась от следствия 18 лет, в 2007 году она похитила кошелек у пожилой женщины у торгового лотка на рынке города — внутри находились денежные средства и личные вещи на общую сумму свыше 8 тыс. рублей. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

В ведомстве уточнили, что потерпевшая обнаружила пропажу и попыталась вернуть имущество, однако, злоумышленница скрылась с частью похищенных денег на автомобиле. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить, что разыскиваемая сменила паспортные данные и проживала в Волгоградской области, где ее задержали.

Представитель прокуратуры города Жуковского поддержал ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 20 августа 2026 года. Городская прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования дела.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.